Кристина Тимановская прилетит в Варшаву в ближайшие дни

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу и находится в прямом контакте с дипломатами этой страны. Информацию подтвердил заместитель главы МИД республики Марчин Пшидач. Накануне бегунья заявила, что руководители белорусской сборной запугивали ее и пытались насильно вывезти из Токио в Минск из-за конфликта с тренерским штабом.

Александр Опейкин, директор Белорусского фонда спортивной солидарности, объединяющем спортсменов-оппозиционеров, сообщил: "В среду Кристина вылетит в Варшаву. Билет уже куплен. Так что через два она будет в столице Польши".

В воскресенье, по словам Тимановской, ее доставили в токийский аэропорт. Девушка, что бы не лететь в Минск, обратилась в японскую полицию. Спортсменка так же обнародовала видеообращение с просьбой о помощи.

Кристина Тимановская, атлетка: "Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Поэтому я прошу Международный Олимпийский комитет вмешаться в это".

Несколько дней назад в соцсетях Тимановская раскритиковала намерение спортивных чиновников привлечь ее к эстафете, заявив, что это - не ее профиль. Руководство белорусской команды решило отстранить бегунью от выступлений и вернуть домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".