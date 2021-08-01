Страны ЕС меняют правила въезда туристов

Европейским путешественникам этим летом приходится внимательно следить за постоянно меняющимися правилами въезда в ту, или иную страну. Германия с воскресенья от не полностью привитых туристов требует отрицательный тест на коронавирус, или справку о недавно перенесенном заболевании. Это касается людей старше двенадцати лет, в том числе, прибывающих в страну автомобильным транспортом.

В Берлине в первый день августа сотни демонстрантов приняли участие в неразрешенной властями акции протеста против санитарных ограничений и вакцинации. Некоторые держали в руках плакаты с надписью "Свобода", "Нет корона- диктатуре". Без столкновений с полицией не обошлось. Стражи порядка задержали несколько человек.

Дания ослабляет ограничительные меры. Так называемый "паспорт здоровья" больше не требуется для похода в театры и кинотеатры, рассчитанные на менее чем 500 мест. Это так же касается музеев, рынков, и зоопарков. Не нужен соответствующий сертификат и для мероприятий на открытом воздухе с числом участников не превышающем 2000.

В Португалии с первого августа отменяется действие комендантского часа, в районах, где он был введен из-за неблагополучной ситуации. Магазинам, ресторанам и барам разрешено работать до двух часов ночи. Однако для проживания в отелях и посещения ресторанов в выходные дни клиентов попросят предъявить справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Во французском Марселе на футбольный стадион "Оранж Велодром" вернулись около тридцати тысяч болельщиков. Здесь состоялся товарищеский матч "Олимпик Марсель" - "Вильярреал". Весной нынешнего года стадион использовался в качестве центра тестирования на коронавирус и вакцинации.