Протесты против "зелёных паспортов" в Европе

Более 200 тысяч человек по всей Франции вышли на демонстрациии, чтобы выразить своё возмущение введением так называемых "зелёных пропусков". Около 15 тысяч протестовали в Париже, где манифестация переросла в столкновения с полицией.

Уровень вакцинации во Франции остаётся низким, по статистике каждый четвёртый гражданини страны поддерживает протестующих, несмотря на рост случаев заражения.

"Лично я не вакцинировалась и не буду вакцинироваться, - говорит эта женщина. - Неважно, что нам запрещено ходить в магазины, бассейны, кинотеатры, это не имеет значения. Жизнь бесценна. Свобода, а речь идёт именно о свободе - это иметь право не вакцинироваться и не поддаваться шантажу правительства".

В швейцарском Люцерне в субботу более 4 тысяч протестовали против прививок и ограничений. Аналогичная акция прошла в Женеве, в ней приняли участие около тысячи человек. Как и во Франции, демонстранты заявляют, что вынуждение к вакцинации посредством введения ограничений - это посягательство на гражданские свободы.

Две акции протеста против введения правительством ограничений для непривитых людей прошли в Риме. Одна была организована политическими группами, а другая - владельцами баров и ресторанов. "Зелёный пропуск" в стране потребуется с 6 августа для входа в кинотеатры, музеи, крытые бассейны или спортивные стадионы, а также для посещения кафе и ресторанов.