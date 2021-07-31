Пожары в Италии и в Турции

Италия

На Сицилии итальянские пожарные и лесные службы работали всю ночь, чтобы локализоваться пламя, угрожавшее населённым пунктам. Эвакуированы жители нескольких домов. Пожары были настолько серёзными, что ночью на многих курортах острова стали оседать слои пепла.

Власти нескольких сицилийских муниципалитетов говорят, что возгорание возникло в результате поджогов. Они считают, что за этим стоит мафия, призывают провести расследование и наказать виновных.

Турция

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до 4-х. Всю пятницу в этом регионе шла борьба с огнём. Сожжены дома, эвакуированы жители близлежащих деревень и курортных комплексов.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пожарные смогли локализовать 70 из 81 очагов возгорания. Они продолжают работать в Адане, Анталье, Измире, Мерсине и Мугле.

В районе городов Манавгат и Аксеки в провинции Анталия сильный ветер способствовал распространению пламени в направлении населённых пунктов. Погиб 82-летний мужчина и супружеская пара, более 50 человек были госпитализированы, десятки домов сожжены.

В тушении пожаров задействованы более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.