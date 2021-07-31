Чернобыль: запущен тестовый поезд

Тестовый поезд был запущен по реконструированной колее в Чернобыле. Он будет возить в зону отчуждения отработанное ядерное топливо с трех АЭС - Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанциях.

После доставки в централизованное хранилище топливо будет захоронено там в течение 100 лет. Запуск поезда стал возможен по сле реконструкции более 24,56 км путей. Все работы выполнялись в соответствии с правилами радиационной безопасности в зоне отчуждения.