Июльское пекло в Греции

Волна рекордной жары накрыла Южную Европу. Жители Греции устремились к фонтанам и водоёмам, спасаясь от пекла.

В большинстве регионов страны столбик термометра не опускается в последние дни ниже +40 градусов по Цельсию. Местами температура воздуха достигает +45.

В Афинах организовали спецукрытия - охлаждаемые помещения с кондиционерами. Но доступ туда горожанам ограничен из-за пандемии.

По прогнозам метеорологов, жара не отступит как минимум ещё неделю. Последний раз подобное наблюдали в середине 1980-х годов.

Пляжи усеяны людьми до поздней ночи. Даже с наступлением сумерек, температура не опускается ниже +27.

Между тем, ситуация с пожарами становится всё опаснее. В разных частях страны только за сутки зафиксировано около 50 возгораний. Засуха и сильные ветры осложняют борьбу с огнём, который подбирается к населённым пунктам.