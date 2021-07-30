Между ЕС и Кубой возникли трения по поводу протестов на острове

Растёт напряженность в отношениях между Евросоюзом и Кубой, которые до сих пор были нацелены на сотрудничество. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в жёстком заявлении выразил обеспокоенность по поводу подавления акций протеста во время демонстраций, которые прошли в стране 11 июля. Брюссель призвал Гавану уважать права человека, освободить всех произвольно задержанных и вступить в диалог с представителями всех политических сил.

Кубинский министр иностранных дел с порога отмёл это заявление. Через Twitter Бруно Родригес Паррилья осудил шефа европейской дипломатии за то, что Боррель не осмелился упомянуть о "геноцидной блокаде", которой подвергают остров Соединённые Штаты.

По мнению сотрудника Барселонского центра международных отношений, ЕС надеется на то, что Куба станет более открытой и свободной:

«Что произойдет в будущем, во многом зависит от действий кубинского правительства, - говорит Анна Аюсо. - Я не верю, что Европа собирается разорвать с ним связи или ввести санкции против режима. Но она пойдёт на охлаждение отношения, если кубинское правительство ужесточит политику внутренних репрессий ».

Демонстрации этим летом стали самыми массовыми с 1994 года. На этот раз они охватили весь остров, а не только столицу Гавану. Кубинцы вышли на улицы в разгар экономического кризиса, усиленного пандемией, они выражают недовольство нехваткой продуктов, лекарств и вакцин.