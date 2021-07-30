«Каждое слово исходит из сердца»

Ни одна другая музыка не заставляет биться сердце азербайджанца так, как мугам. Эта старинная музыка сопровождает традиционные азербайджанские песнопения, как правило любовного или философского содержания. Её отличает неповторимо меланхолическое звучание.

По словам исполнителя мугама Намига Асланова, мугам – это всегда импровизация, он не исполняется по нотам. Поэтому всё, что поётся, выходит из сердца.

Мугам исполняется в сопровождении таких инструментов как бубен-гавал, каманча (на которой играют смычком), и тар – корпус этой разновидности лютни выдалбливается из тутового дерева. Захид Валадов научился этому искусству отсвоего отца. Изображение тара можно увидеть на азербайджанских банкнотах и монетах.

Искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, чтобы эта уникальная музыка продолжала вдохновлять музыкантов и слушателей во всём мире.