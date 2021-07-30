Байден заставляет американцев вакцинироваться

Президент США Джо Байден представил новые меры, направленные на преодоление пандемии коронавируса. Всем американским федеральным госслужащим предписано пройти вакцинацию от COVID-19 или регулярно сдавать тесты на наличие инфекции. Кроме того администрация Соединенных Штатов намерена призвать работодателей частного сектора последовать этому примеру.

Джо Байден, президент США:_ "У нас есть инструменты, чтобы помешать этой новой волне ковида - закрыть наши предприятия, наши школы, наше общество, как это было в прошлом году. Я сказал с самого начала, что мы будем руководствоваться научными выводами._

Сегодня я излагаю дополнительные шаги, которые мы должны предпринять, чтобы доставить эти спасающие жизни вакцины большему количеству американцев. Во-первых, мы собираемся предоставить больше стимулов, чтобы побудить непривитых американцев пройти вакцинацию.

Каждый федеральный государственный служащий должен будет подтвердить свой статус вакцинации. Любой, кто не подтвердит его или тот, кто не вакцинировался, будет обязан носить маску, независимо от того, где он работает. Один или два раза в неделю они будут сдавать тесты, чтобы проверить, не заразились ли коронавирусом. Кроме того они должны будут соблюдать правила социального дистанцирования и им будет запрещено отправляться в командировки".

В США более 4 млн федеральных государственных служащих. Более 2 миллионов из них работают как в США, так и в других странах. Накануне Министерство обороны Соединенных Штатов ввело требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от коронавируса или регулярном тестировании на наличие инфекции.