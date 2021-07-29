Пианист-виртуоз Ван Юйцзя раскрыла «тёмную сторону» Моцарта

Беспокойный, мрачный и таинственный фортепианный концерт №20 Моцарта прозвучал на фоне шума волн Балтийского моря в исполнении китайской пианистки Ван Юйцзя.

«Из-за того, что оркестр вызывает столько волнения, я сделала вступление очень задумчивым, тихим, певучим, потому что вы можете сыграть одно и то же место более откровенно и драматично или более задушевно»_._

Виртуозная пианистка выступила на музыкальном фестивале «Rīga Jūrmala» вместе с фестивальным оркестром им. Мариса Янсонса, которымдирижировал сэр Джон Элиот Гардинер:

«По-моему, это целая опера. Эти поздние концерты Моцарта переполнены театральностью, драматическим контрастом очень-очень серебристого звука фортепиано, как бы голоса примадонны, сопрано, и оркестра, создающего эффект большого взрыва»_._

Так как в своё время Моцарт играл на фортепиано гораздо меньшего размера, более тихом, чем современные концертные рояли, дирижёр предложил пианистке не пользоваться педалью, чтобы инструмент не звучал как рояль.

Произведение написано в 1785 г., 10 февраля в день рождения Ван Юйцзя, в чём она усмотрела знак судьбы. Концерт был сыгран в Большом зале концертного комплекса «Дзинтари». Кроме того Юйцзя провела время на знаменитом юрмальском пляже:

«Это просто рай для меня. Мне не хватало этого в Нью-Йорке, где я провела 15 месяцев. __В одном я точно уверена, что за время ковида мы все переосмыслили нашу жизнь. То, с кем нам быть; насколько мы должны себя отдавать, чтобы получить результат; насколько мы собранные люди».

Вечером 7 августа в Кронвальдском парке города Риги состоится следующий музыкальный вечер фестиваля «Rīga Jūrmala», на котором одновременно с концертом Михаила Плетнёва в Концертном зале «Дзинтари» прозвучат произведения Шопена – Экспромт № 3 соль-бемоль мажор, ор. 51, 13 мазурок и Соната для фортепиано № 3 си минор, ор.58.