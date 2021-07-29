Maneskin: секс, рок и европейский успех

Итальянская четвёрка рокеров Mаneskin штурмует музыкальный олимп Европы с прицелом на мировой успех.

Ещё несколько лет назад, будучи подростками, они играли на улицах Рима. Сегодня - получают главную награду города из рук мэра.

В свои чуть за 20 они уже победители "Евровидения" с песней Zitti e buoni. А их новые треки - в топ чартов разных стран континента.

Дамиано Давид, фронтмен группы Maneskin:

_"Мы популярны в некоторых странах. Я не особо разбираюсь в цифрах. Знаю, что в Испании нас слушают. В России очень хорошо идут дела. В Британии, Нидерландах, скандинавских странах тоже. Да везде"._

Накрашенные ногти, подведённые глаза, провокационные наряды. Сексуальность и гендерная флюидность - в образе, стиле и музыке. В духе бунтарства и безбашенности, присущим рокерам, Mаneskin бросают вызов стереотипам.

Виктория Де Анджелис, бас-гитаристка группы Maneskin: "Нас это забавляет, и мы не стесняемся носить то, в чём мы чувствуем себя хорошо. Ещё мы пытаемся донести идею о стирании стереотипов, гендерных норм и прочих. Это же здорово - носить то, что нравится. Так мы и делаем".

После гастролей по Европе Maneskin отправится в мировое турне.

С набирающим популярность новым треком I Wanna Be Your Slave группа надеется повторить успех предыдущего - кавера Beggin, который возглавил мировой чарт Spotify.