Ever Given вернулся в Роттердам

Судно Ever Given, блокировашее в начале года Суэцкий канал, причалило в порту Роттердама.

С контейнеровоза сняли арест после того, как его владелец - японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd - и администрация водной артерии достигли соглашения о выплате компенсации ущерба.

В конце марта 400-метровый корабль сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв по нему движение. Из-за этого образовалась гигантская пробка из сотен ожидающих прохода судов.

Вызволить Ever Given удалось при помощи буксиров только через шесть дней.