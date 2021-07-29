Защита репутации вакцины AstraZeneca от Макрона

В Евросоюзе считает действенной в борьбе с коронавирусом вакцину AstraZeneca. Кроме того, она дешевле, чем другие, и более практична при транспортировке и применении. Но широкому распределению этого средства по странам ЕС помешали связанные с ним редкие случаи образования тромбов, а также судебная тяжба по поводу выполнения производителям контрактных обязательств.

Один из руководителей проекта Oxford-Astra Zeneca Адам Ричи сказал Euronews, что его успешному выполнению чуть было ни помешали высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, которые поставили британско-шведскую вакцину под сомнение.

«Когда Макрон делает подобные комментарии, они застревают в сознание, независимо от того, насколько они правдивы. Когда человек с подобным уровнем влияния делает эти комментарии, им верят не только в его собственной стране, но и границей. Меня больше беспокоит, не увеличивает ли это нерешительность в отношении вакцинации повсюду? То же самое и с комментариями о неэффективности официально одобренной вакцины на основе неверной информации. Они не только могут нанести вред одной вакцине, но и потенциально подорвать веру со все вакцины, а это нехорошо во время пандемии ».

В последние недели Франция демонстрирует противоположный подход: для входа в рестораны и самолеты там требуются сертификаты о прививке от Covid-19. Только за один день на укол зарегистрировался миллион французов.

Британский ученый Адам Ричи обеспокоен тем, что по миру распространяются теории заговора о некой опасности вакцин:

«Любая идея о том, что происходит заговор, или что вакцины небезопасны, или что их вводят человеку помимо его воли, является абсолютно надуманной. Вы знаете, многие из нас, кто пришёл работать в научную среду, отказались от более высоких зарплат ради академической и интеллектуальной свободы, чтобы делать общественное благо. Мы все время работаем над вакцинами с одной целью, только с одной целью - улучшить здоровье ».

Евросоюз недавно достиг своей цели – привить хотя бы одну дозу 70% взрослого населения. Но для того чтобы все были защищены от инфекции, в обществе должно укрепиться доверие к вакцинам и усилена поддержка кампании вакцинации.