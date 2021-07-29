Многие европейцы будут работать удалённо и после пандемии

Самоизоляция вынудила переводить большинство служащих в Евросоюзе на дистанционный режим. Многим он показался эффективным и удобным. Удалёнка может остаться и после пандемии. С 1 сентября сотрудникам бельгийского банка AXA, с одобрения профсоюза, будет предложен выбор - работать из дома или в офисе. Пресс-секретарь банка представляет как это будет происходить:

«Возможно, вы будете работать по телефону с клиентами или над каким-нибудь проектом 5 дней в неделю дома, а после выходных придёте в офис, чтобы встретиться с коллегами, показать сделанное начальству и выполнить некоторые задания, которые требуют вашего присутствия, - сказал Вим Поуэлс. – Наш труд уже организован так, чтобы избежать экстремальных ситуаций. Ещё не бывало такого, чтобы нибудь из коллег никогда не появлялся на работе ».

В учреждениях руководство привыкло общаться между собой и с подчинёнными по видеосвязи. Согласно опросу, проведённому компанией Ipsos для Всемирного экономического форума, 66% трудящихся считают, что им нужен гибкий график. Они хотели бы работать из дома в среднем 2,5 дня в неделю. Конкретно, у французов и бельгийцев эта цифра составляет 1,9 дня – они больше дорожат присутственными днями.

Старший исследователь брюссельского института «Брейгель» считает, что в Евросоюзе пора создать условия для гибридных моделей труда и ввести современные способы его регулирования:

«Новый режим удаленной работы сопряжен с рисками как для сотрудников, так и для работодателей, - сказал Марио Мариньелло. - В настоящее время у нас действует Европейское рамочное соглашение о телеработе, принятое ещё в 2002 году. После 20 лет технологического развития и полутора лет пандемии пришло время его обновить».

Среди рисков для трудящихся: выгорание, ослабление чувства локтя, разобщенность. А на руководство ложатся дополнительные эксплуатационные расходы – на интернет, электричество, офисные материалы.

Европейские комиссия и парламент вскоре представят стратегию удаленной работы для своих учреждений, политиков и кадров. Это обещает стать предметом жарких споров осенью.