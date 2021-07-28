Лесной пожар в провинции Анталья

Масштабный лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья. Огонь разгорелся сразу в четырех местах на курорте Манавгат. Пламя подобралось к населенным пункта. Информация о возможных жертвах не поступала, пострадали более 50 человек. Эвакуированы жители четырех районов.

В администрации провинции заявили, что это самый сильный пожар, с которым они когда-либо сталкивались. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Манавгат расположен в 60 километрах от города Анталья и по заверению местных властей огонь не угрожает туристическим объектам. Окрестности затянуло дымом, который заметен в десятках километров от охваченных пожаром территорий. В борьбе со стихией задействованы самолет, 19 вертолетов, десятки единиц техники и сотни пожарных.

Все туристические экскурсии приостановлены до нормализации ситуации.