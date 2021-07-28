Афины и Никосия "сверили часы" по кипрскому вопросу
Мир не поддержит планы Турции по разделению Кипра, выразили уверенность Кириакос Мицотакис и Никос Анастасиадис.
На встрече в Афинах греческий премьер и президент Республики Кипр осудили заявления Анкары о заселении района Вароша, распложенного в нейтральной зоне острова, и о том, что конфликт может быть урегулирован лишь при создании на Кипре двух суверенных государств.
Греки-киприоты с этим никогда не согласятся, как и ЕС, убеждены лидеры двух стран.
Глава Республики Кипр в эксклюзивном интервью Euronews не исключил того, что страна будет использовать право вето при рассмотрении позитивной повестки о взаимоотношениях ЕС с Турцией.
Никос Анастасиадис, тем не менее, подчеркнул, что готов принять участие в переговорах под эгидой генсека ООН.
На днях президент Турции высказался за открытие квартала Вароша, что запрещается резолюцией СБ ООН от 1984 года. В ней говорится о том, что право на заселение имеют лишь потомки изгнанных оттуда греков-киприотов.
Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана осудили Совет Безопасности и Евросоюз. Последний призвал турецкого лидера пересмотреть свои планы, пригрозив ответными действиями.
По мнению Анкары, реакция Брюсселя и международного сообщества в целом основана на ничем не подкреплённых утверждениях, пропаганде Никосии и Афин.