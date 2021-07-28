Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Французский город Ницца включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Столица департамента Приморские Альпы, расположенная на Лазурном берегу, получила почетный статус "города - курорта зимней Ривьеры". В решении комитета ЮНЕСКО говорится, что с середины 19 века Ницца стала популярным среди европейской и российской аристократии и интеллигенции зимним морским курортом и культурное разнообразие обогатило Ниццу, превратив ее в город-космополит.

Населенный пункт был основан древними греками в IV веке до н.э. и быстро стал одним из крупнейших торговых городов побережья Средиземного моря.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози , "история города открыта миру и в то же время связана с местными событиями, и Ницца стала образцом для многих городов мира благодаря своей уникальной архитектуре.

В настоящее время население Ниццы превышает 300 тыс. человек. Это пятый по численности город Франции, после Парижа, Марселя, Лиона и Тулузы.