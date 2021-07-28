Леверкузен: химическая опасность

Через день после сильного взрыва в химическом парке Леверкузена компания-оператор говорит, что надежды найти живыми пятерых пропавших бех вести практически не осталось. Сейчас на первый план выходит вопрос об устранении возможных последствий для здоровья людей.

Жители города встревожены:

"Это, конечно, очень беспокоит всех, но я не знаю, что именно там было. Они ещё не смогли это точно определить".

"Хуже всего то, что по радио всё время что-то сообщают, но так и не понятно, есть ли в облаке токсины или нет".

Программу дальнейших действий уточняют эксперты. Жителей окрестных районов просят пока воздерживаться от контакта с осевшей местами сажей, а также не есть фрукты и овощи из своих садов и огородов. Агентство по охране окружающей среды Северного Рейна-Вестфалии предполагает, что диоксиновые соединения были перенесены в близлежащие жилые районы.

После взрыва найдены тела двух человек, более 30 пострадали. Почему загорелись три бака с растворителями, пока неизвестно. Ведётся расследование.