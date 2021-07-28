В Италии арестованы губители природы

Итальянская береговая охрана арестовала 18 человек по подозрению в нелегальном промысле редких моллюсков. В полиции заявляют, что в результате действий преступной группировки нанесен ущерб особо охраняемому побережью на юге Неаполя.

Аресты стали результатом расследования, продолжавшегося в течении трех лет. По данным следствия, злоумышленники использовали молотки для сбора морских фиников, чтобы достать их из скал в живописном районе вблизи Сорренто. При этом контрабандисты занимались сбором моллюсков в загрязненном районе вблизи устья реки, пробы воды в которой показали высокое содержание углеводородов и тяжелых металлов.

Промысел морских фиников — близких родственников мидий — запрещен в Италии с 1998 года. Эти моллюски считаются деликатесом и на черном рынке килограмм стоит около 200 евро.

Три месяца назад итальянская полиция пресекла деятельность еще двух подобных криминальных группировок, которые действовали вблизи Капри. Нанесен урон визитной карточке острова — скалам Фаральони.