Хаукланд Бич: сказочный и холодный

Фантастически белый песок, лазурная вода и зеленые горы. Пляж Хаукланд на Лофотенских островах считается одним из самых красивых в мире. Порой здешние места напоминают пейзажи Карибских островов. Но разница есть - температура воды в Норвежском море не поднимается выше десяти градусов по Цельсию. Хаукланд находится за полярным кругом.

"Этот пляж лучше и белее всех тех, что находятся в Южной Европе", - говорит туристка. Ей вторит другая: "Вы просто должны смириться с температурой воды, она довольно холодная. Но это здорово освежает. Я даже лучше себя чувствую".

Пляж Хаукланд популярен у норвежцев, которые приезжают сюда, чтобы практиковать сапсёрфинг или дайвинг. А еще Лафотенские острова - рай для фотографов. Добраться до Хаукланда непросто. Между тем в прошлом году этот пляж посетили по меньшей мере триста тысяч туристов.