Объекты "Иерусалима на Рейне" вошли в список ЮНЕСКО

Города Майнц, Шпайер и Вормс в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц считаются колыбелью еврейской общины Центральной Европы, исторические памятники которой теперь включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято во вторник на заседании комитета ЮНЕСКО в китайском Фучжоу.

Мария Бёмер, президент Германского комитета по делам ЮНЕСКО:

"Мы отмечаем как светлые, так и темные стороны нашего наследия. Это означает, что мы должны использовать возможность, предоставленную нам еврейской историей, чтобы всем вместе встать против ненависти".

В Вормсе находится старейшее из сохранившихся в Европе еврейских кладбищ, в Шпайере - средневековая ритуальгая купальня (миква), а постановления синагогальных съездов в Майнце признавались всеми еврейскими общинами Германии.

Майнц, Вормс и Шпайер называли "Иерусалимом на Рейне", в средневековье евреи использовали для них особый акроним "ШУМ" (по первым буквам еврейских названий, переданных латиницей).

Стефани Зайлер, мэр Шпейера:

"В политическом, социальном плане, это очень важный знак, а может и даже больше. Об этом свидетельствуют сохранившиеся здесь памятники".

Объекты "Иерусалима на Рейне" стали первыми вошедшими в список ЮНЕСКО памятниками еврейского наследия в Германии. В 2021 году власти Эрфурта и федеральной земли Тюрингии подали заявку на внесение в этот список Старой синагоги и других еврейских памятников города.