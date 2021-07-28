Макрон: нация "в долгу" перед Французской Полинезией за ядерные испытания

Нация "в долгу" перед Французской Полинезией за проведение в Тихом океане ядерных испытаний. Об этом заявил президент с Республики в последний день своего пребывания в Папеэте на острове Таити с официальным визитом.

Эммануэль Макрон пообещал обеспечить прозрачность в этом вопросе, признав, что испытания не всегда были "чистыми", особенно в период с 1966 по 1974 годы.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Сегодня я хочу, чтобы молчание было нарушено, и вся правда раскрыта, стала достоянием гласности. Чтобы мир узнал, о том, что конкретно было сделано тогда. Мы тратили много денег, но не всегда платили их людям, тем, кто стал жертвами".

Речь президента длилась почти час. Но извинений, которых так ждали, требовали ассоциации пострадавших от радиации, Макроне не принёс. Он всё же отметил важность выплаты компенсаций жертвам и необходимость ускорить этот процесс.

За 30 лет ядерных испытаний, проводимых Францией в регионе, опасному воздействию радиоактивных веществ подверглись около 110 тысяч человек - всё население архипелага. При этом французские власти не предупредили жителей об опасности и не предприняли мер по их защите.