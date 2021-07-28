В Евросоюзе готовятся новые законы о правах ЛГБТ-сообщества

Когда говорят о притеснении геев и лесбиянок в Евросоюзе, чаще всего имеют в виду происходящее в Венгрии и Польше, где общество особенно дорожит традиционными семейными устоями. Но споры о праве выбора сексуальной ориентации и пола ведутся не только в бывших коммунистических странах. Представитель Европейской ЛГБТИ-ассоциации Белинда Диар считает, что в последние годы и на Западе либерализация половых отношений остановилась:

«Проблема существует не только с правительствами, которые сознательно ущемляют права ЛГБТ. В некоторых в странах правительства думают, что они поступают наоборот. Они говорят: «Мы очень много сделали для прав ЛГБТ , и теперь перейдем к чему-нибудь другому". Часто в таких странах граждане в целом защищены от дискриминации по признаку сексуальной ориентации, но не по признаку гендерной идентичности или половых характеристик. Вот почему по всей Европе довольно смешанная картина, а не только различие между Западом и Востоком, которое может быть фальшивым».

Ассоциация геев и лесбиянок сообщает, что как минимум в 15 европейских странах ведётся работа над законодательством в этой сфере. Но в Италии предложение включить нападки на ЛГБТ-сообщество в список преступлений на почве ненависти встречает яростную оппозицию со стороны католической церкви и правых партий.

В Испании, где в целом благожелательно обсуждали вопросы смены пола, принятие транс-закона натолкнулось на серьёзное сопротивление. Советник министра по вопросам равенства Анхела Родригес Пам уверяет, что речь идёт об упрощении процедуры:

"В Испании считается необходимой двухлетняя гормональная терапия с целью изменения половых признаков прежде, чем человека станут считать трансгендером. А по новому закону для этого будет требоваться только воля к смене пола самого человека, который после этого должен будет просто уведомить об этом учреждение по регистрации актов гражданского состояния. Три месяца даётся на то, чтобы переписать своё имя. Мы считаем, что это очень важный шаг вперед, который соответствует тому, что говорят различные организации и на европейском и международном уровне ".

Но консервативный депутат Европарламента Роза Эстарас опасается, что принятие подобных законов поставит под угрозу правовую систему:

"Похоже, устанавливается четырехмесячный процесс, в ходе которого человек может официально поменять себе пол. Это называют гендерным самоопределением. За четыре месяца можно превратиться из мужчины в женщину или наоборот без медицинской операции, без вмешательства врача, практически без любого вмешательства."

Новое законодательство призвано закрепить права ЛГБТ-сообщество и остановить поднимающуюся в Евросоюзе волну гомофобии. ассоциация геев и лесбиянок с тревогой замечает, что под влиянием правых экстремистов и популистов за последние месяцы участились случаи насилия в отношении меньшинств.