Механизм гражданской защиты ЕС востребован при пандемии

Сильнейшие наводнения в Бельгии и Германии, разрушительные лесные пожары на итальянском острове Сардиния. Подобные бедствия часто требуют экстренных мер, выходящих за пределы пострадавшей страны, и международных усилий. Поэтому в 2001 году Евросоюз учредил Механизм гражданской защиты. Им управляет в Брюсселе Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации. В нём круглосуточно работает бригада операторов, которая отвечает на запросы о помощи из любой точки планеты.

«Любая страна, не только государства-члены, но и любая страна в мире может привести в действие Механизмом гражданской защиты Европейского союза, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии по гуманитарным вопросам Балаш Уйвари. - Когда этот механизм активируется, мы делаем две вещи - координируем помощь, в которой нуждается активирующая страна, и покрываем 75% транспортных расходов ".

В работе механизма постоянно участвуют все 27 стран-членов ЕС, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция. Получив сигнал тревоги, брюссельский центр предлагает пославшим его помощь. Это может быть команда спасателей, оборудование, такое как пожарные самолеты, и предметы медицинского назначения. Раньше такой реакции требовали в основном стихийные бедствия и техногенные аварии. Но с весны прошлого года более половины запросов относятся к пандемии.

«По мере развития коронавирусного кризиса мы перешли от развертывания полевых госпиталей, к использованию кислородных баллонов, вакцин, дезинфекции. Конечно, мы предлагаем средства индивидуальной защиты – в первую очередь лицевые маски, а также наборы для тестирования, - сказал дежурный центра Эрик Адриан. - Когда начали закрываться государственные границы, мы помогли репатриировать более 100 тыс европейских граждан из разных уголков мира. Вообще есть широкий спектр помощи, которую мы можем предоставить странам. "

В 2020 году Механизм гражданской защиты ЕС был приведён в действие более 100 раз. Эта цифра может только расти. В Брюсселе готовы к тому, что изменения климата сделают более частыми аномальные природные явления, а пандемия будет продолжаться.