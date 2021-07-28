Фламандский городок Дул опять меняет профессию

В бельгийском городке Дул в средние века кипела торговля. Затем рядом появилась атомная электростанция, и население превысило тысячу человек. Но после Чернобыля возникло общественное движение против всех АЭС. Население сократилось до пары десятков. Среди них - Кевин:

"Когда мне было 18 лет, власти решили избавиться от Дула и объявили, что нам придётся отсюда уехать. Мои родители поэтому продали семейный дом. Тогда я понял, что здесь готовится что-то особенное".

"Особенным" было решение фламандского правительства снести Дул. Это было в 90-х годах прошлого века. План заключался в расширении порта Антверпен, чтобы высвободить место для швартовки большегрузных судов. Из этого ничего не получилось, и два десятилетия Дул чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Он покрылся граффити. Но туристы обнаружили, что городок выглядит теперь как музей уличного искусства под открытым небом, и стали показывать его детям:

"Дети задавали много вопросов, пока мы объясняли, почему мы собираемся посетить Дул. А здесь они спрашивали, почему люди отсюда уехали, и кому они продали свою недвижимость. Да, это особенное место".

"Особое место" подвергалось вандализму, мародерству, в нём молодёжь устраивала буйные вечеринки и гонки ни мотоциклах. Теперь полиция патрулирует Дул, чтобы он снова стал тихим и живописным. Заново открыли его для себя и политики. Фламандские националисты решили убить двух зайцев - сохранить город и расширить-таки гавань. Министр жилищного строительства Фландрии обещает, что окружающей среде будет нанесён лишь минимальный урон:

"Уже пару месяцев я несу ответственность за благоустройство городка и веду переговоры с экологическими организациями, - сказал Маттиас Дьпендайл. – Надеюсь, что в результате и выиграет порт, и Дул возродится. Надеюсь, что очень тяжелый двадцатилетний конфликт прекратится не позднее конца этого года".

Компромисс между судоходным кампаниями, зелёными активистами и местными жителям станет ещё одной страницей в причудливой истории городка Дул.