Движение поездов по Транссибирской железной дороге возобновилось

Движение пассажирских поездов на Транссибирской железной дороге полностью восстановлено после того как в Забайкалье в результате сильных ливней и паводков обрушился мост через реку Ареду на перегоне Куэнга-Укурей.

Движение по восстановленной конструкции открыл гендиректор РДЖ Олег Белозёров. По его словам, резкий подъем уровня воды в реке стал следствием изменения климата. В ближайшие девять месяцев планируется построить новый мост с учетом изменившихся природных условий.

Перемещение грузов и людей на аварийном участке транссибирской магистрали было заблокировано в течении трех суток. Инцидент затронул более пяти тысяч пассажиров. К счастью, никто не пострадал: в пятницу работники РЖД своевременно обнаружили поврежденный участок насыпи в ходе технического осмотра после паводков.

В начале прошлой Забайкальском крае за сутки выпало больше 120% месячной нормы осадков. Были подтоплены сотни домов, размыт участок федеральной трассы.