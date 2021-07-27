Хаски, Pharaoh и ЛСП: кого заблокировал Роскомнадзор на Genius.com

Роскомнадзор заблокировал в РФ американский сайт Genius.com, позволяющий пользователям предоставлять аннотации и интерпретации текстов песен. Накануне около 30 страниц ресурса попали под запрет - ведомство увидело в размещенных на них материалах призывы к суициду, потреблению наркотиков, пропаганду экстремизма и криминального образа жизни. Сообщается, что администраторы сайта отказались удалить данный контент.

Учитывая, что ресурс использует защищенный протокол https, при блокировке в РФ даже одной его страницы недоступным стал весь хостинг.

В черный список, среди прочего, попали треки групп "25/17" и "Психея", белорусского рэпера ЛСП, российских хип-хоп-исполнителей Хаски и Pharaoh. Некоторые из них ранее действительно были признаны экстремистскими: в частности, хит "Убей мента" группы "Психея". Также контрольные органы запрещали страницы других ресурсов (pesnigoo.ru и bisyor.cc), где были опубликованы тексты песен Face "Суицид" (со следующими словами "Не бойся порезать себя, Дай выбить мне стул из-под ног, Ты ведь хотел найти выход, Я стану тем, кто вам помог") и ЛСП "Номера" с рассказом о молодом человеке, решившим покончить с собой.

Пять лет назад, когда для СМИ были составлены новые правила по освещению самоубийств, в Роскомнадзоре уточняли, что в принципе упоминание суицида не считается недопустимым. В то же время, детальное его описание может считаться правонарушением.

Заблокирована и страница с треком "Панелька" Хаски (с такими, в частности, словами: "Мы все такие одинаковые, Иногда ... хочется выть, Выйти на улицу и сжечь все эти коробки, Знаешь, они говорят про равенство, Про равные возможности для всех, Это всё ..., Посмотри на эти рожи в телеке ... Они поют и пьют шампанское...А ты навсегда прирос к панельке"), ряд клипов которого ранее уже попадали под запрет на территории РФ ("Иуда", "Поэма о Родине", "Пуля-дура", "Пироман 17"). В 2018 году концерты исполнителя также были отменены после жалобы депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова на негативное их влияние на подрастающее поколение.

"Список со временем может пополняться. Администрация сайта уже извещена о сложившейся ситуации. Что будет происходить дальше — нам не ясно", — сообщают в Genius Russia.

Контрольное ведомство отмечает, что "в случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису".