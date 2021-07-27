Песчаная буря накрыла китайский Дуньхуан

На китайский Дуньхуан (провинция Ганьсу) обрушилась мощная песчаная буря. Гигантское облако из песка и пыли высотой 100 метров накрыло город за несколько минут. Видимость на проходящем неподалеку скоростном шоссе сократилась до пяти метров. Полиция усилила контроль на дорогах. Водителям было рекомендовано съехать с трассы и переждать бурю автостоянках. Дуньхуан известен тем, что недалеко от него находится Могао - крупнейшая пещера раннебуддийского пещерного храмового комплекса Цяньфодун, воздвигнутого в 353—366 гг. н. э.
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