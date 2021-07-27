Мощный взрыв прогремел на химическом полигоне в городе Леверкузен в Германии

Мощный взрыв прогремел на предприятии в районе Бюрриг города Леверкузен в Германии. Сообщается о как минимум одном погибшем и 16 пострадавших, из них двое тяжело раненых. Четыре человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Речь идет об инциденте на территории производственного кластера, где расположены различные объекты химической промышленности. По данным Bild, горит перегрузочный комплекс нефтебазы компании Currenta. Сотрудникам запрещено покидать помещения из соображений безопасности. Пожар грозит распространиться на соседнее здание, где хранится до 100 тысяч литров легковоспламеняющихся растворителей.

На полигоне также расположен мусоросжигательный завода, где, помимо прочего, утилизируются опасные отходы и токсичные вещества.

Управление гражданской защиты присвоило ЧП статус "чрезвычайной опасности". Пожар, произошедший в результате взрыва, потушен.

- Сгорели емкости с растворителями - хлорированными растворителями. Точных анализов пока не проводилось. Вот почему все еще не снято предупреждение об опасности, - заявляет руководитель участка Ларс Фридрих.

Ранее сообщалось, что пострадали и объекты Bayer, но представители компании опровергли данную информацию.

В Бюрриге работают спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов. Полиция Леверкузена призывает жителей не выходить из домов, держать окна и двери закрытыми. Те же меры должны быть предприняты в Буршайде и Лайхлингене: токсичное облако движется на северо-восток. По словам очевидцев, над местом происшествия поднимается высокий столб черного дыма.

По данным FOCUS Online, заблокированы несколько дорог, в том числе перекрыт участок автомагистрали в районе Леверкузена по направлению в Кельн. В то же время, пока пожарные службы заявляют, что опасности для жителей этого города нет.

Причины произошедшего устанавливаются.

В промышленном парке Chempark, на территории которого произошел взрыв, производится более 5 тысяч различных химикатов, в том числе, вещества для процессов азотирования и хлорирования, ароматические углеводороды, тонкие химикаты. В центре утилизации и переработки химически загрязненные опасные отходы перерабатываются.