МВФ: экономический разрыв усиливается

Восстановление мировой экономики продолжается, но вместе тем расширяется разрыв между благополучными странами и государствами с развивающимися и формирующимися рынками. С таким предупреждением выступил Международный валютный фонд.

Эксперты оставили последний прогноз глобального экономического роста на уровне 6% текущем году, но его структура изменилась, что обусловлено значительно более сдержанной оценкой перспектив стран Азии. В будущем год рост мирового ВВВ должен составить 4,9%.

"Необходимо, чтобы государства с избытком вакцин пожертвовали миллиард доз препарата до конца года, и 250 миллионов доз необходимо обеспечить до конца сентября, чтобы сгладить дисбаланс. Если программа Covax и эти пожертвования найдут своих адресатов, то к концу года мы можем сделать огромный шаг к тому, чтобы ускорить темпы вакцинации там, где сегодня прививочная кампания только начинается", — говорит главный экономист МВФ Гита Гопинат.

В МВФ предлагают выделить 43 миллиарда евро, чтобы в среднесрочной перспективе гарантировать еще 11 миллиардов доз дополнительно.

Эксперты указывают, что пересмотры прогнозов в значительной степени стали следствием различий в динамике пандемии. Во многих богатых государствах вакцинировано уже 40% населения, в то время как в развивающихся странах этот показатель не превышает 11%.

Самый высокий экономический рост в текущем году наблюдается в США. В МВФ заявляют, что политический решения стали еще одной причиной расширения разрыва.

"В странах с развитой экономикой меры бюджетной поддержки остаются адаптивными, поддержку оказывают в течении всего года, но во многих развивающихся и формирующихся экономиках эта поддержка прекратилась в прошлом году и сегодня эти страны нерациоанльно восстанавливают бюджетные буферные запасы", — говорит главный экономист МВФ Гита Гопинат.

За счет мер госсподдержки в лучшую сторон пересмотрен и прогноз для стран еврозоны. По причине сокращения государственного инвестирования был снижен прогноз по Китаю.