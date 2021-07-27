Обрушение дома во Флориде: все жертвы найдены

Опознана последняя жертва обрушения многоэтажного жилого дома в городе Серфсайде в американском штате Флорида. Тело 54-летней женщины извлекли из-под завалов спустя месяц после катастрофы.

Общее число погибших, таким образом, составило 98 человек.

Даниэлла Левин Кава, мэр округа Майами-Дейд:

"Сегодня я могу сообщить, что благодаря неустанной работе, героическим усилиям последний пропавший без вести человек был найден и идентифицирован, и его семья уведомлена".

12-этажный комплекс "Шамплейн Тауэрс" обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. За время операции было разобрано 13 тысяч тонн обломков.

Причины ЧП до сих пор не названы. Известно, что три года назад проводилась экспертиза. Она показала наличие повреждений в структуре здания и необходимость капремонта.