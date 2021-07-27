Судебный иск против погранслужбы ЕС от имени мигрантов

Европейское агентство пограничной и береговой охраны давно подвергается критике за то, что не впускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя это входило в его первоначальные задачи. Теперь в Европейский суд подан иск против Frontex за нарушение прав человека. В его составлении участвовал юрист правозащитной организации front-LEX Омер Шац:

«Это первый случай, когда учреждение Евросоюза, беспристрастный и независимый орган, трибунал, проведёт судебное расследование жалоб в отношении Frontex. Мы надеемся, что пограничников по меньше мере призовут к ответу. До сих пор другим органам ЕС не удавалось как следует проконтролировать это агентство ».

Дело было возбуждено от имени двух лиц, которые желали получить в Евросоюзе убежище, но были насильственно высланы за при попытке остаться в нём, оказав сопротивление. По мнению юриста Front-LEX, который ссылается на законодательство ЕС, Frontex должен прекратить свою деятельность в Эгейском море, где им было допущено негуманное обращение с людьми. Омер Шац приводит примеры такого поведения:

"Frontex ведёт наблюдение в том районе с помощью беспилотных летательных аппаратов, кораблей и т. д. Frontex обнаруживает лодки с мигрантами. Frontex перехватывает и останавливает эти лодки. Затем офицеры Frontex поднимает трубку и звонят береговой охране Греции, чтобы она закончила работу, то есть избавилась от мигрантов ».

Европейский суд - не единственный орган, которому поручен надзор за работой Frontex. Специальная группа Европейского парламента пришла к выводу, что пограничное ведомство закрывала глаза на случаи, когда мигрантов не впускали в ЕС и даже отгоняли от общих рубежей. В составлении доклада участвовала немка Лена Дюпонт:

«Мы сделали заключение, что нет доказательств прямой причастности агентства к нарушениям фундаментальных прав. Но вызывают тревогу сообщения о серьёзных инцидентах. Мы направили ответственным лицам во внутреннем руководстве Frontex рекомендации о том, как им нужно реагировать на сообщения о возможных нарушениях. Во всём этом явно есть пространство для улучшения ".

Евродепутаты также отмечают: «Агентство нашло доказательства в поддержку утверждений о нарушениях основных прав странами-членами ЕС, с которыми оно проводило совместные операции. Однако оно не приняло приняло первичных и последующих мер в отношении этих нарушений достаточно быстро, бдительно и эффективно», - говорится в парламентском докладе.