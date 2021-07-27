В ходе наводнения в Бельгии в середине июля было затоплено множество неподготовленных к этому подвальных помещений. В них были повреждены провода и трубы. Местный житель Мохаммед говорит, что всё перекрыто; нет ни газа, ни света.

Спустя почти две недели после бури и ливня в городе Вервье сотни домов остаются непригодными для обитания. В некоторых восстановлено водоснабжение. Но стены и вещи плесневеют и разрушаются. Мохаммед не может сам выгребать грязь. Он ждёт помощи, называет себя не первым и не последним, говорит, таких людей много.

По данным на вторник, 41 человек погиб в результате наводнений в Бельгии. Вервье – среди наиболее пострадавших городов. Кадры плывущих по его улице автомобилей разлетелись по всему миру. Сейчас из реки Фесдре достают эти машины. Автокран арендовали за свой счёт приезжие добровольцы из немецкоязычного анклава.

«Я езжу вечером домой, принимаю душ, ложусь в чистую постель, - говорит Джонни Хаварк. - А у этих людей больше ничего нет. Здесь всё пропало».

Автостоянка в центре Вервье превращена в свалку для обломков имущества, разрушенного стихией. На подмогу городским службами приходят благотворительные организации.

"Бургомистр занята, она нам даже не позвонила, - сказала повар Рамазан Селян. - Мы самостоятельно накормили около 20 тысяч человек».

Малый бизнес спасает все, что может. Владельцы лавки сокрушаются по поводу материальных потерь.

«Мы многое выбросили, - говорит Рашида Эль Бакуи. - Морозильники, холодильники, кассы. Всё...»

202 из 262 коммун во франкоязычном регионе Валлония заявили, что рассчитывают на срочное правительственное финансирование, которое предусмотрено в случае стихийных бедствиях. Пострадавшие вскоре получат и страховые выплаты. Но на уборку и восстановление уйдут месяцы, если не годы.