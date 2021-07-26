Конституционный кризис в Тунисе

Тунис оказался в тисках конституционного кризиса после того, как президент Каис Саид приостановил работу парламента и уволил премьер-министра Хишама Машиши. За пределами здания парламента сторонники главы государства устраивают шумные митинги, выражая своё возмущение действиями спикера законодательного органа. Рашид Гануши, лидер правящей партии Эн-Нахда пытался помешать вступлению в силу указов президента. Принимаемые им меры он назвал "переворотом, направленным против революции и конституции". Но участники протестов осуждают правительство и самого Ганнуши в экономическом застое и неспособности справиться с коронавирусным кризисосм. :

"Рашид Ганнуши должен уйти! С Ганнуши покончено! Наступает новая эра".

Признав, что больничная система рухнула, президент пообещал, что управление кризисом возьмет на себя армия. Поступают сообщения о возможном закрытии границ и аэропортов.

Сторонники Ганнуши во главе с партией Эн-Нахда устроили собственные протесты, требуя восстановления законной власти. В столицу Туниса введены войск, спикеру парламента запрещено покидать страну. После объявления указов президента военные транспортные средства окружили здание парламента, Рашид Ганнуши был остановлен на входе в здание законодательного органа.

Европейские лидеры выразили свою озабоченность создавшейся ситуации. Представитель МИД ФРГ заявила:

"Мы видим, что президент Туниса сослался на статью 80-ю конституции, чтобы приостановить работу парламента. И, честно говоря, мы должны сказать, что считаем это довольно широким толкованием конституции на данный момент".

Тунис занимает одно из первых мест в мире по уровню смертности от COVID-19 , число скончавшихся превысило 18,6 тысяч. Система здравоохранения испытывает беспрецедентные нагрузки. Помощь Тунису оказывают другие страны, в том числе Египет, Катар и Кувейт.

25 июля тысячи тунисцев вышли на улицы, выступая против политики правящей партии, требуя роспуска парламента и привлечения к ответственности виновных в провале борьбе с пандемией.