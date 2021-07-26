Франция: санпропуска только для взрослых

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект о сферах применения санитарных пропусков - теперь документ об инфекционном статусе владельца понадобится для входа в ресторан, поездок по стране и доступа в любое общественно-культурное заведение.

Дебаты в Национальной Ассамблее проходили на фоне уличных акций протеста во французских городах. Президент Эммануэль Макрон призвал протестующих к ответственности: "Чего стоит ваша свобода, если сегодня вы говорите мне: "Не хочу делать прививку", а завтра заразите ваших родителей и, к примеру, меня. Тогда я стану жертвой вашей свободы. В условиях, когда у вас есть возможность защититься самим и защитить другого, это - не свобода, а безответственность и эгоизм", - заявил глава государства.

Закон предполагает обязательную вакцинацию медперсонала и некоторых других категорий профессий, им предписано завершить иммунизацию к 15 сентября. От необходимости оформлять санпропуска освобождены несовершеннолетние. Без пропуска можно попасть и на отрытые террасы кафе.