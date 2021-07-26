Лесные пожары бушуют в Европе

Лесные пожары охватили Западную Европу.

В испанской провинции Уэльва — в районе муниципалитета Вильярраса — огонь выжег более 600 гектаров леса. Пожар тушили 120 спасателей и 15 самолетов.

Похожая ситуация сложилась и на северо-востоке страны — в Каталонии. Из-за высоких температур и сильного ветра лесной пожар распространился на территории более 1200 гектаров. В регионе работали около 300 человек: пожарные и военные, но из-за холмистой местности, затрудняющей проход к очагам возгорания, огонь часто приходилось тушить только с воздуха. Власти эвакуировали детский лагерь и попросили фермеров убрать с полей урожай, который может воспламениться.

Еще чуть севернее, во французском департаменте Од, огонь выжег 850 гектаров растительности в районе горы Аларик. По словам представителей местных властей, пожар начался из-за брошенной сигареты и из-за ветра скоростью в 40 километров в час и сильной засухи стал быстро распространяться. Некоторые районы Франции, Испании и Португалии остались без света.

Горит и итальянский остров Сардиния в Средиземном море. Вечером в субботу власти эвакуировали из затронутых пожаром районов 400 человек. Всего сгорело 4000 гектаров леса, повреждены несколько домов. Евросоюз направил на помощь спасателям четыре самолета-амфибии.