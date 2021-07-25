День сюрпризов в Токио

Блестящий олимпийский дебют тунисского пловца! 18-летний Ахмед Хафнауи выиграл золото Игр в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Он преодолел ее за 3 минуты 43,36 секунды, оставив за спиной австралийца Джека Маклафлина и американца Кирана Смита.

В женской эстафете 4x100 вольным стилем не было равных австралийкам, установившим мировой рекорд. А в борьбе за второе место канадки на три сотые секунды неожиданно опередили американок.

Еще одна сенсация произошла в шоссейной велогонке на 137 километров - ее выиграла австрийка Анна Кизенхофер, которая в свободное от велоспорта время преподает математику в Политехнической школе Лозанны. Она ушла в отрыв за 10 километров до финиша, соперницы опомниться не успели.

Первое золото в копилку французской сборной принес Ромен Каннон - в финале турнира по фехтованию на шпагах он победил Гергей Шиклоши со счетом 15:10. Бронзовую медаль завоевал украинец Игорь Рейзлин.

Россиянка Инна Дериглазова довольствовалась серебром в соревнованиях рапиристок - в решающем поединке она в упорной борьбе уступила американке Ли Кифер - 13:15. Бронза - у еще одной представительницы России Ольги Коробейниковой.

Этот день стал по-настоящему великим для семьи японских дзюдоистов Абе, завоевавших сразу две золотые медали. Ута Абе победила в финале француженку Амандин Бушар в весовой категории до 52 килограммов. А ее брат Хифуми выиграл чемпионский титул в схватке с грузином Важей Маргвелашвили в соревнованиях мужчин в категории до 66 килограммов.

Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу, который впервые включен в программу Игр стал японец Юто Хоригоме. В дисциплине "стрит" он обошел бразильца Келфина Хофлера и американца Джаггера Итона.

По итогам воскресенья в общем медальном зачете лидировала сборная Китая. Атлеты из России занимали пятое место по числу завоеванных наград.