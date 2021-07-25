Суровая непогода не покидает Европу: в ночь на воскресенье в Швейцарию пришли сильнейшие грозы. Местные метеорологи зафиксировали более 35 тысяч ударов молний. С грозами пришли сильные ветры, крупный град и ливни, вызвавшие наводнения; среди наиболее пострадавших — кантон Люцерн, где нарушена инфраструктура и повреждены десятки домов. При этом швейцарцы с тревогой следят за уровнем крупных озёр, например Нёвшатель в одноимённом кантоне.

На востоке Лондона из-за сильных дождей парализовано уличное движение во многих районах, подтоплены несколько тоннелей и крупных развязок, улицы превратились в реки. Сильные осадки в британской столице не прекратятся минимум до понедельника.

Дожди вернулись и на юг Бельгии, которая только что пережила разрушительное наводнение. Сильнее других пострадал город Динан, где стихия оставила масштабные разрушения. Грязевой поток сносил дорожные знаки, кусты и деревья, захватил десятки автомобилей.

Аксель Тиксон, мэр Динана:

"Маленькие потоки слились в одну большую реку. Они очень быстро сошли по склону. Это произошло после грозы, которая была, конечно, сильной, но продлилась всего полчаса или чуть больше. Что само по себе не объясняет такую силу и объём воды".

В Намюре, столице Валлонии, затоплены целые кварталы, пути и подземные переходы железнодорожного вокзала, повреждено полторы сотни зданий. По словам местных властей, удар стихии оказался ещё сильнее, чем на прошлой неделе.