Сардиния в огне

Беспрецедентную катастрофу переживает итальянская Сардиния: бушующие на острове пожары уничтожили 10 тыс гектаров растительности, сожжены фермы и дома, гибнет домашний скот. Пламя вспыхнуло в Бонаркадо (в районе Ористано) и подхваченное сильным ветром, быстро распространилось до городков Кульери и Санту-Луссурджу. Минувшей ночью власти срочно эвакуировали отсюда 400 человек.

В Кульери пожар достиг центральной площади города, где располагаются семинария и почта, а затем распространился в сторону Трезнурагеса и нанёс непоправимый ущерб сельскохозяйственным угодьям. В Трезнурагесе был эвакуирован туристический комплекс "Порто Алабе Марина".

Глава региона Кристиан Солинас обратился к правительству Италии с просьбой о немедленной экономической поддержке в рамках Плана по восстановлению. Для тушения пожара мобилизованы 7,5 тыс человек, 20 пожарных самолётов и 13 вертолётов.