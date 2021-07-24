Протесты в Бразилии

В Рио-де-Жанейро прошли марши протеста против политики президента Бразилии Жаира Болсонару в период пандемии.

В последнее время число смертей от коронавируса в стране начало снижаться, и губернаторов штатов охватило чувство оптимизма - они решили отменить ограничения. На стадионы стали возвращаться футбольные болельщики, а мэр Рио-де-Жанейро заявил о проведении знаменитой новогодней вечеринки в городе.

Но жителей страны беспокоит вопрос: что произойдет, когда вариант коронавируса Дельта распространится по большей части невакцинированной Бразилии, которая уже занимает второе место в мире по количеству умерших - более полумиллиона человек?

Болсонару давно выступал против ограничений и отрицал опасность коронавируса. В апреле сенат Бразилии начал расследование действий президента и его администрации в связи с пандемией, в частности, выясняют, почему чиновники медлили с приобретением вакцин.

На сегодняшний день в Бразилии полностью вакцинированы 17% населения, 44% получили первую дозу из двух.