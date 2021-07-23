На Транссибе обрушился мост

Мост на Транссибирской магистрали обрушился в результате выпадения обильных осадков, сообщает Главное управление МЧС по региону. Инцидент произошел на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. Погибших и пострадавших нет.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.