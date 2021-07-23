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Индия

Наводнения и оползни на западе Индии

 Надежда Дрямина
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Наводнения и оползни на западе Индии
Авторское право  Photo de la Marine Indienne via AFP
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При сходе оползней на западе Индии погибли по меньшей мере 36 человек. Десятки людей пропали без вести.

В эпицентре стихии - округ Райгад в штате Махараштра. Спасательная операция затруднена из-за наводнения.

Затоплены несколько населённых пунктов на западном побережье страны. Реки вышли из берегов. Дороги в пострадавшие районы заблокированы.

В Мумбае за сутки выпало около 38 сантиметров осадков. В ночь на пятницу там обрушился жилой дом, из-под обломков извлекли тела семи человек.

Регион пострадал от муссонных дождей, которые с каждым годом становятся интенсивнее. Климатологи связывают это с повышением температуры в Аравийском море.