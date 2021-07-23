Встреча в Неаполе: министры энергетики стран G20 не смогли договориться

Министры энергетики стран Группы двадцати (G20) на встрече в Неаполе не смогли договориться по двум ключевым пунктам. Речь идет о вопросах, касающихся борьбы с изменениями климата и декарбонизации.

Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани сообщил, что США, европейские страны, а так же Япония и Канада согласились с целью не допускать потепления климата более чем на 1,5 градуса до 2030 года и полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года. Однако 4-5 стран, среди которых Китай, Индия, Россия, заявили, что не готовы к такому ускорению даже при полной готовности следовать Парижскому соглашению по климату.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. В ноябре в Глазго запланирована международная конференция по климату (Сop26).