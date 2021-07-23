Европейцы пытаются сделать жильё безвредным для климата

Важнейший элемент стратегии Евросоюза по предотвращению климатических изменений называется "озеленение зданий". Жильё будет строиться и ремонтироваться так, чтобы не производить углекислого газа, меньше потреблять электричества и воды. Но для этого требуется дорогое оборудование и материалы. С переходом с ископаемого горючего на возобновляемые источники энергии, она скорее всего будет стоить больше. Платить за всё это придётся самим жильцам. Но известно, что 7% европейцев не могут себе позволить как следует отапливать свои дома зимой. Депутат Европарламента из Испании надеется, что потребители и государства поделят расходы:

«Если люди будут знать, что c них взимают справедливую плату за реновацию и спасение планеты, а государственная администрация вносит в это посильный вклад, - они согласятся на рост цен, - сказал Хави Лопес. – А если в результате повыситься экономичность домов, то счета за коммунальные будут расти не так уж и быстро. Но в случае провала этих планов, усиления потепления и дороговизны, возможна реакция против мер улучшения экологии".

На практике уже налажена широкомасштабная теплоизоляция домов. Занятые другими делами хозяева редко берут на себя в этом инициативу. Поэтому активной стороной стали государство и частные фирмы. Например в Брюссельским регионе действует центр Homegrade, финансируемый из бельгийской казны. Его специалисты дают выездные консультаций гражданам по поводу по модернизации жилья, установки экономичных систем отопления и общего благоустройства. Генеральный директор Homegrade знает, что клиентов больше всего интересует размер счёта:

«Очевидно, что ключевым является финансовый вопрос, - сказал Дидье Ван Северин. - И чаще всего люди не знают, что есть различные скидки и льготы, и что они они в итоге выиграют от ремонта. А нам мешает административный барьер. Очень сложно оформить получение грантов и субсидий. Когда мы долго добиваемся разрешения на начало реновации, владельцы домов иногда теряются ».

На здания приходится 40% потребляемой Евросоюзе энергии и 36% парниковых выбросов. И то и другое придётся значительно сократить, чтобы свести к нулю влияние на климат, как предусмотрено стратегией Брюсселя.