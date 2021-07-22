Норвегия: 10 лет со дня теракта

Норвегия скорбит о жертвах теракта, совершенного Андерсом Брейвиком ровно 10 лет назад. В память о 77 погибших колокола в церквях по всей стране в полдень звонили в течение пяти минут.

22 июля 2011 года Брейвик заложил бомбу в правительственном квартале Осло, а затем больше часа расстреливал людей на острове Утойя, где проходил молодежный слёт Рабочей партии Норвегии.

"Мы не должны оставлять ненависть без ответа. Террор показал нам, что Норвегии нужно стать более подготовленной. Мы систематически над этим работаем. За прошедшие десять лет мы выполнили все рекомендации комиссии по расследованию теракта 22 июля. Способность Норвегии справляться с терроризмом и тяжкими преступлениями — сильнее, чем когда-либо", — говорит премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В Кафедральном соборе Осло в четверг прошла поминальная служба, на которой выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В 2011 году он был председателем Рабочей партии Норвегии. "Террористы могут принять решение забрать жизнь. Но они не могут отнять у нас демократию", — заявил он.

Правого радикала Андерса Брейвика приговорили к максимально возможному в Норвегии наказанию — 21 году лишения свободы, которое суд имеет право продлевать.