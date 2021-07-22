В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса

Повторная вакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах российской столицы, а так же в 119 поликлиниках. Ревакцинаця поможет организму сформировать дополнительную защиту от коронавируса. В целом в стране за последние две недели число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины возросло почти на четверть. Российский президент Владимир Путин призвал квалифицированно разъяснить гражданам вопросы связанные с вакцинацией, но не навязывать ее.

Владимир Путин, президент России: "Наша главная задача сейчас - повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости делать прививку. Только так мы можем поставить заслон эпидемии".

По мнению вице премьера Татьяны Голиковой, к 1 ноября страна может добиться коллективного иммунитета на уровне 80%. На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины получили почти 37 миллионов россиян. Примерно 23 миллиона из них завершили вакцинацию.

В минздраве отмечают, что случаи заболевания ковидом среди людей старше 60-ти лет единичны (в этой категории много иммунизированных граждан), тогда как люди младше 30 лет, которые прививаются менее охотно, стали болеть чаще.

Эпидемическая ситуация пока остается напряженной. В течение недели число заразившихся коронавирусом ежедневно превышало отметку в 23 тысячи. Тревожат и показатели летальных исходов. Только за последние сутки умерли 796 больных ковидом.