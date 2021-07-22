Pegasus: Израиль создает Комиссию для расследования скандала с ПО-шпионом

Израиль создает специальную межведомственную Комиссию для расследования дела NSO Group. Ранее 17 правозащитных и медиа-организаций во главе с французской Forbidden Stories обвинили компанию в том, что ее клиенты использовали созданную ее специалистами шпионскую программу Pegasus для слежки за журналистами, политиками и активистами по всему миру. О мерах, предпринимаемых Израилем, сообщил глава комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Рам Бен-Барак.

"Оборонное ведомство создало Комиссию по расследованию, состоящую из нескольких групп. По итогам ее работы мы потребуем обнародовать результаты проверки и решим, следует ли нам внести какие-либо изменения (прим.ред. - в порядок выдачи лицензий Defense Export Controls Agency, которое входит в состав Министерства обороны Израиля и контролирует, в том числе, экспорт шпионского ПО), - заявил он местным СМИ. - Pegasus помог раскрыть множество террористических ячеек, но мы должны выяснить, оказался ли он объектом злоупотреблений, получили ли его какие-либо безответственные организации".

Протесты в Нью-Дели на фоне скандала Pegasus AP Photo

Руководство компании утверждает, что продает ПО только проверенным государственным учреждениям. В то же время NSO не раз критиковали за содействие авторитарным правительствам. Вредоносное программное обеспечение было установлено на устройствах в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Среди возможных жертв взлома - убитый в 2017 году мексиканский журналист Сесилио Пинеда Бирто, расследовавший связи между властями штата Герреро и наркокартелями, и, по некоторым данным, убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года журналист Washington Post Джамаль Хашогджи.

В списке - основатель Telegram Павел Дуров, люди из ближайшего окружения Далай-ламы и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний созвал в четверг внеочередное заседание Совета по обороне: страна инициировала собственное расследование. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ограничить продажу шпионского ПО в страны, где за ним нет надзора.

Президент Франции Эммануэль Макрон AP Photo

Руководство NSO пообещало предоставить как израильской Комиссии, так и любому государству, которое того потребует, необходимую информацию о своих разработках, дабы процесс проверки был наиболее "прозрачным". При этом ее глава Шалев Хулио отметил, что все детали договоров с клиентами из 45 стран раскрыть не сможет ввиду их конфиденциальности. Он заявляет о попытке "очернить израильскую кибериндустрию", хотя и утверждает, что был бы "очень рад, если бы проведенное расследование помогло компании очистить свое имя".

По его словам, оказавшийся в руках журналистов список из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли быть либо заражены Pegasus, либо в их отношении могла быть предпринята попытка установки вредоносного ПО, не содержит данных о "потенциальных объектах слежки NSO Group".

В ходе своего выступления на конференции Cyber ​​Week в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал страны-единомышленники присоединиться к созданию "глобального сетевого щита" против киберугроз.

ПО Pegasus позволяет дистанционно подключаться к микрофону и камере смартфона, получать доступ к сообщениям, электронной почте пользователей, информации об их местоположении.