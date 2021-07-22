Споры об обязательной вакцинации раскалывают Евросоюз

Кампания прививок от коронавируса в Евросоюзе замедляется, а количество заражений растёт. Это усиливает доводы в пользу обязательной вакцинации. При входе в ресторан всё чаще требуют от граждан доказать отсутствие у них Covid-19 справкой о прививках или отрицательным результатом теста. Это, скорее, поощряющая мера. В некоторых странах-членах медицинских работников заставляют получать уколы.

Специалист по европейскому законодательству из университета немецкого города Бохум Сисси Катсони считает, что при этом возможны нарушения прав человека:

«Обязательные вакцинации против COVID допускаются Европейским судом по правам человека, когда вводиться они напрямую и открыто, а не под видом защитных мер или в качестве наказания. То, что попадает во все эти категории, трудно отличить одно от другого».

Предъявлять официальный ковидный сертификат для входа в общественные места, помещения или на мероприятия, требуют во Франции, Дании, Австрии и Греции. Страны, где медработники должны быть вакцинированы от COVID-19, теперь включают Грецию, Францию, Италию и Великобританию.

Последняя, не входящая в Евросоюз, больше разрешает своим подданным. Либеральный режим объясняется тем, что прививки получили почти все, кто хотел.

Люди на улицах Брюсселя рассказали Euronews, что они думают по этому поводу. Мысли и чувства оказались смешанными.

"Не позволяя людям заходить в бары, вы ущемляете их человеческое право выпить в баре. Не думаю, что это хорошо. Лучше бы объясняли людям, что не плохо. Например, что вакцины неплохие ».

«Я не согласен с обязательной вакцинацией. По-моему, люди сами должны решать, нужны ли им уколы. Я за вакцинацию, но я думаю, что было бы контрпродуктивно заставлять людей делать прививки».

Бельгийский политолог Винсент Лабордери указывает на то, что власти возвращают свободу передвижения и доступ к другим благам - но только гражданам вакцинированным. Но есть и другие, кто не может себе позволить укол по медицинским или финансовым причинам:

«Помимо дискриминацией непривитых существует дискриминация в отношении бедных, потому что это категория сегодня менее вакцинирована, и она больше страдает от всех этих мер. Есть также неравенство между молодыми и пожилыми людьми. По-моему, есть опасность раскола общества ".

Ранее в этом году Европейский суд по правам человека постановил, что обязательная вакцинация детей необходима для защиты общества в целом.