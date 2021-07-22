Отношение к венгерскому референдуму по закону об ЛГБТ-пропаганде

Европейская комиссия признала, что не может воспрепятствовать проведению в Венгрии референдума по закону, который запрещает демонстрацию детям проявлений гомосексуализма или смены пола. Брюссель рассматривает это как внутреннее дело. При этом он подтвердил своё решение начать против Будапешта дисциплинарную процедуру за нарушение прав геев, лесбиянок и трансгендеров.

"Еврокомиссия не оспаривает права ребёнка, - сказал её представитель Тим Макфи. - Венгрия не смогла объяснить, почему знакомство детей с ЛГБТИК-контентом может нанести ущерб их благополучию или не соответствовать наилучшим интересам ребенка. Мы видим дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации".

Премьер-министр Виктор Орбан заявил на это, что нужно противостоять давлению Брюсселя.

Первоначально венгерский закон был против педофилии, за правильное половое воспитание.

На референдуме венгров спросят следует ли "детям знакомиться с неограниченным контентом, влияющим на их сексуальную ориентацию". Три из пяти вопросов должны выявить отношение общества к операции по смене пола для несовершеннолетних.

Такая инициатива вызвала резкую критику в Европарламенте. Депутат от фракции Зелёные — свободный альянс" не верит,​ что она направлена на поддержку семейных устоев:

«Аспекты защиты - это очень маленькая часть закона, остальное направлено на то, чтобы предотвратить доступ детей и подростков к нормальной сексуальной информации, к важной санитарной информации и информации о том, как построить самого себя, - сказала Гвендолин Дельбос-Корфилд. - Этим законам запрещается необходимая информации. Аспект защиты ребенка минимален ".

Референдум состоится в конце этого или в начале следующего года. В апреле 2022 года в Венгрии пройдут всеобщие выборы.