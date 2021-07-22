Европейский центробанк сохранил ключевые ставки

Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам. Она осталась на нулевой отметке. Решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Регулятор ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к 2%" и ниже.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что пандемия все еще является угрозой. "Восстановление экономики еврозоны идет полным ходом. Число вакцинированных европейцев увеличивается, а ограничительные меры ослаблены в большинстве стран зоны евро. Но влияние пандемии все же сказывается: "Дельта" вариант коронавируса представляет собой растущий источник неопределенности".

Европейский Центробанк так же оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов (Pandemic emergency purchase programme). В настоящее время ее объем составляет триллион 850 миллиардов евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. Следующее заседание Европейского центробанка состоится 9 сентября.